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03 декабря 2017
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
10:38  03 декабря 2017 0

Выяснилось, почему Масляков молчит о своем увольнении из КВН

Позицию ведущего пояснили администраторы официальной группыФото: kremlin.ru

Александр Масляков воздерживается от комментариев по поводу своего увольнения с должности гендиректора ГУП «Московский молодежный центр „Планета КВН“». Как сообщил его официальный представитель, вместо этого бессменный ведущий игр предпочитает выражать свою позицию через официальный сайт Союза КВН.

Администраторы официальной группы КВН во «ВКонтакте», переписываясь со зрителями, объяснили, почему молчит Масляков. «А почему в официальной группе КВН не написано от лица самого Маслякова? Кто-то там что-то там сказал с его слов… Если Александр Васильевич пояснил САМ эту ситуацию на официальном сайте, администраторы, дайте, пожалуйста, ссылку на информацию», — попросила пользователь Наталья Ахматшина. Как пояснил администратор группы, позиция Маслякова выражается в том, что «Александр Васильевич лично утверждал информацию на сайте».

Официальное заявление об увольнении Александра Маслякова появилось на сайте Союза 1 декабря. При этом утверждается, что пост он покинул по «собственному желанию» и планировал сделать это гораздо раньше, но процедура затянулась из-за бюрократических проволочек.

Как писало «URA.RU» ранее, Масляков ушел с должности гендиректора ГУП после того, как стало известно, что он совмещает работу в госпредприятии и бизнес. При этом, несмотря на увольнение, Масляков останется ведущим КВН.

Игорь Чукреев
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