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04 декабря 2017
03 декабря 2017
Главные новости Москвы
03:12  04 декабря 2017 0

Слуцкого снова уволили. На этот раз — из британского клуба

За полгода работы тренер так и не смог поднять уровень командыФото: Wikimedia Commons / Светлана Бекетова

Руководство футбольного клуба «Халл Сити» приняло решение о расторжении контракта с главным тренером команды Леонидом Слуцким. Причиной стало отсутствие результатов работы: команда в ходе Чемпионшипа не смогла добиться победы.

Как сообщает «Газета.ру», на данный момент «Халл Сити» занимает 20 место в турнирной таблице из 24. «Тигры» одержали под руководством российского специалиста четыре победы, а проиграли девять раз. Еще семь матчей было сыграно вничью.

Напомним, экс-тренер российской сборной возглавил «Халл Сити» летом этого года, а уже в августе клуб провел первую игру под его руководством. Как ранее писало «URA.RU», перед Слуцким стояла задача вернуть команду в премьер-лигу. В «Халл Сити» Слуцкого запомнят не спортивными достижениями, а мастерским исполнением народных песен и задорной кричалкой, придуманной английскими болельщиками по созвучию с фамилией тренера.

Ранее Слуцкий оставил пост главного тренера сборной России после провала на чемпионате Европы 2016 года.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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