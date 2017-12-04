03:12 04 декабря 2017 0

За полгода работы тренер так и не смог поднять уровень команды Фото: Wikimedia Commons / Светлана Бекетова

Руководство футбольного клуба «Халл Сити» приняло решение о расторжении контракта с главным тренером команды Леонидом Слуцким. Причиной стало отсутствие результатов работы: команда в ходе Чемпионшипа не смогла добиться победы.

Как сообщает «Газета.ру», на данный момент «Халл Сити» занимает 20 место в турнирной таблице из 24. «Тигры» одержали под руководством российского специалиста четыре победы, а проиграли девять раз. Еще семь матчей было сыграно вничью.

Напомним, экс-тренер российской сборной возглавил «Халл Сити» летом этого года, а уже в августе клуб провел первую игру под его руководством. Как ранее писало «URA.RU», перед Слуцким стояла задача вернуть команду в премьер-лигу. В «Халл Сити» Слуцкого запомнят не спортивными достижениями, а мастерским исполнением народных песен и задорной кричалкой, придуманной английскими болельщиками по созвучию с фамилией тренера.

Ранее Слуцкий оставил пост главного тренера сборной России после провала на чемпионате Европы 2016 года.