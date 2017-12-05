В Пермском крае начали кампанию против масштабной стройки «Газпрома»

Жители горда Чайковский в Пермском крае не хотят, чтобы на месте, где проводят праздники и спортивные мероприятия, строили здание филиала «Газпрома». В Сети горожане уже принялись собирать подписи под петицией против строительства здания компании в парковой зоне, адресованной Владимиру Путину.
Под строительство отводят площадь в три гектара, сообщает портал permnews.ru. Она захватит территории стадиона, футбольного поля, часть березовой рощи, которая расположена «в прибрежной лесопарковой зоне Сайгатского залива Воткинского водохранилища», — сказано в петиции.
На стадионе часто проводят соревнования, тренировки, праздники и другие мероприятия. Более того, размещение объекта потребует вырубки полутора гектаров леса прибрежной полосы, говорят активисты.
От компании «Газпром Трансгаз Чайковский» комментарий получить не удалось, так как в пресс-службе не ответили на звонки. Руководитель отдела по связям с общественностью «Газпром межрегионгаз Пермь» сказал, что никак не может прокомментировать ситуацию, так как «они не имеют отношения к этой компании».