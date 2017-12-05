Российские специалисты разработали проект дирижабля, который можно использовать в условиях Арктики. Об этом сообщил начальник Международного научно-образовательного центра «Арктические транспортные системы и технологии» Института международных транспортных коммуникаций Российского университета транспорта Александр Вылиток.
Он отметил принципиально новые конструкторские решения и российские «ноу-хау», которые объединили в себе лучшие характеристики самолетов, вертолетов, дирижаблей. «В настоящее время осуществляется разработка технической и экономической концепций дирижабля нового поколения. К этой разработке привлечены ведущие специалисты России, она не имеет аналогов за рубежом», — цитирует ТАСС выступление Вылитка на форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге.
По его словам, эти дирижабли будут пригодными для круглогодичной эксплуатации в Арктической зоне, так как они наделены уникальными свойствами: вертикальный взлет и посадка, большие дальность и продолжительность полетов. Вылиток добавил, что при этом новые воздушные судна «в целом будут гораздо дешевле, чем вертолеты». В настоящее время уже разработан базовый вариант дирижабля грузоподъемностью 30 тонн. Возможны различные варианты компоновки летательных аппаратов — от пассажирских до грузовых, а также компоновка для решения специализированных задач.