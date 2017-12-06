Эксперты челябинского Общероссийского народного фронта проверили дворы Калиниского района. Мониторинг выявил проблемы в реализации федерального проекта.
В программу проекта «Формирование комфортной городской среды» вошло 17 дворов, их жители недовольны качеством выполненной работы. Согласно проекту, должен был улучшиться архитектурно-художественный облик дворов, в итоге ремонт закончился асфальтированием дорог и тротуаров.
Полгода назад активисты ОНФ проверили дворы и выявили нарушения, тогда власти пообещали отремонтировать дорогу, установить скамейки, урны и ограждения. Последний мониторинг показал, что из всего обещанного только заасфальтировали тротуар.
«Пожилые люди не могут отдохнуть у подъезда, старые скамейки демонтированы и утилизированы. Испорчен забор детской площадки. Вместо улучшения условий произошло явное ухудшение», — говорит член регионального штаба ОНФ Илья Пермяков.
Управляющая компания заявила, что работы проведены не в полной мере по причине нехватки средств. Более двух миллионов рублей было потрачено на асфальт. Помочь вызвался один из местных депутатов — он установит скамейки во дворе за свой счет, сообщает официальный сайт Общероссийского народного фронта.
Координатор регионального Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Антон Неверов жалуется на сметную документацию, которая не имеет никакой экспертизы. «В итоге сотрудник управляющей компании что-то нарисовал, какую-то сумму насчитал, потом по этим документам что-то сделали и зачастую не то, что было запланировано», — сказал он.