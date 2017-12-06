Журнал Time назвал «Человеком года»‍ жертв сексуальных домогательств

18:40 06 декабря 2017 0

Певица Тейлор Свифт поделилась историей из личной жизни, что отметил Time Фото: Тейлор Свифт (Taylor Swift), Instagram

Американский еженедельный журнал Time назвал «Человека года». Им стали сразу несколько человек, которые входят в движение «Нарушившие тишину» (Silence Breakers).

Его участники первыми рассказали о сексуальных домогательствах. В их число входят актриса, дизайнер, модель и филантроп Эшли Джадд, кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса Тейлор Свифт, экс-инженер компании Uber Сьюзан Фаулер, сообщает RT. Истории участников движения отмечались в Сети хэштегом #MeToo.

Ранее другой рейтинг — десятку самых безвкусно одетых мужчин — опубликовал журнал GQ. А музыкальное издание The Fader составило список самых прослушиваемых песен уходящего 2017 года.