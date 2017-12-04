16:27 04 декабря 2017 0

Репер подозревается в убийстве двух человек Фото: Pixabay

Музыкальное издание The Fader опубликовало список самых прослушиваемых песен 2017 года. Рейтинг возглавил репер, обвиняемый в убийстве двух человек.

Рейтинг возглавил трек The Race 17-летнего репера. Клип на песню парень снял, пока скрывался от властей. Ему грозит смертная казнь.

Редакция журнала не стала включать его композицию в официальный список, так как раскрутка произведений преступников может быть привлечена к соучастию в их деяниях, пишут Nation News.

Остальные строчки в рейтинге заняли певица Фиб Бриджес с песней Funeral и репер Лил Узи Верт с социальным треком о борьбе с наркоманией. Также в рейтинг попали известные певицы Лана Дель Рэй и Селена Гомез, сообщает канал 360.