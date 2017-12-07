18:34 07 декабря 2017 0

Новый год без снега. В Кургане на голом асфальте установили горки. ФОТО

Зауральцы не привыкли к бесснежной зиме Фото «Радио за облаками» В Кургане начали подготовку к Новому году. На центральной площади установили деревянные каркасы горок. Горожане отмечают, что на голом асфальте (в регионе о сих пор практически нет снега) они выглядят дико. Руководитель пресс-службы мэрии Елена Бессонова в разговоре с «URA.RU» выразила уверенность, что отсутствие снега не скажется на празднике. Бригады рабочих уже начали нарезку льда для оформления новогодних конструкций и строительства ледяного городка. Ожидается, что уже на следующей неделе разноцветные гирлянды появятся на елях около мэрии, руководитель администрации Андрей Потапов акцентировал внимание на том, что гирлянды должны быть включены не позднее 17 декабря, сообщает пресс-служба муниципалитета. В этом году курганцам пообещали новую елку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В этом году в микрорайоне Заозерный возле центра культуры и досуга «Современник» будет организована вторая площадка с новогодней елкой. Предпринимателей и жителей города также пригласили поучаствовать в украшении города. Торговля елками начнется в Кургане с 15 декабря. Пока из 146 имеющихся площадок остаются свободными 22. «У предпринимателей, занимающихся реализацией елок, есть возможность подать заявку и обеспечить потребность жителей города», — отметил Андрей Потапов. Для борьбы с незаконными вырубками будут организованы патрули.