Nikkei: лидеры G7 хотят призвать Китай отказаться от поддержки РФ

Страны «Большой семерки» (G7) готовятся выпустить заявление, в котором обратятся к Китаю с призывом прекратить поддержку российской военной деятельности. Об этом сообщает японская газета Nikkei, ссылаясь на информированный источник.
«Проект заявления лидеров G7, который будет опубликован в понедельник в третью годовщину [конфликта] на Украине призывает Китай прекратить поддержку России и нацеливается на другие страны за оказание военной поддержки Москве», — говорится в сообщении Nikkei. Там уточнили, что документ будет опубликован 24 февраля.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что решение исключить Россию из «большой восьмерки» было ошибочным и высказал желание восстановить членство РФ в G7, сообщает информационное агентство Associated France Press (AFP). Трамп указал, что исключение России произошло на фоне того, что в тот период США демонстрировали слабость под руководством Барака Обамы. Россия была частью Группы семи с момента ее создания в 1997 году до 2014 года, когда страну исключили из-за аннексии Крыма.
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