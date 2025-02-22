Власти Львовской области собираются отобрать социальные выплаты у ряда участников так называемого Евромайдана на Украине 2014 года. Об этом сообщила депутат местного облсовета Ирина Супрун.
«Львовская облгосадминистрация решила лишить выплат семей Героев Небесной сотни, лиц с инвалидностью, участвовавших в Революции Достоинства, защитников и защитниц с 2014 года! Почему вы лишаете людей помощи? Почему кто-то единолично решил, что имеет такое право? Можете этот пост считать публичным обращением», — написала украинский депутат на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
К сообщение прикреплено постановление департамента соцзащиты региона. В документе перечислены категории людей, исключенные из комплексной программы соцподдержки во Львовской области на 2025 год. Причины этого решения не раскрываются.
Киевские власти 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В ответ оппозиция заблокировала работу парламента, а в центре столицы начались массовые волнения. По одной из версий, к организации беспорядков причастна американская USAID, передает телеканал 360.
Кульминацией конфликта стала стрельба неизвестных 20 февраля 2014 года. Согласно официальны данным, от пулевых ранений тогда погибли 53 человека. Общее число жертв противостояния насчитывает сотни. В результате от власти был отстранен действующий президент Украины Виктор Янукович.
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