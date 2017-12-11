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11 декабря 2017
11:23  11 декабря 2017 5

Россияне считают, что стране нужна «сильная рука»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
Основную заслугу за благосостояние россиян большинство приписывают ПутинуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Стране необходим сильный и властный руководитель, «сильная рука», считают 40% россиян. Такие данные показал опрос «Левада-центра». Социологи утверждают, что с 2014 года число сторонников единоначалия выросло на треть.

Всероссийский опрос провели в конце ноября. Еще 38% респондентов посчитали, что сосредотачивать всю полноту власти в одних руках нужно лишь в особых ситуациях. О недопустимости этого заявили 17% опрошенных, остальные затруднились с ответом, передает «Дождь».

Большинство участников приписывают основную заслугу за экономические достижения и благосостояние россиян президенту Владимиру Путину (61%). 21% опрошенных уверены, что это заслуга правительства и министров, 12% — Дмитрия Медведева и местных властей, 10% — предпринимателей и бизнеса, 6% — кого-то «другого», а 9% — никого.

Ответственность за неудачи в основном несет президент, считают 49% опрошенных. На правительство вину возлагают 45% респондентов. Также 54% уверены, что сохранение и укрепление собственной власти для политиков и чиновников важнее, чем процветание страны. Противоположную позицию занимают 33% респондентов.

Ранее специалисты «Левада-центра» выяснили, что на выборы президента России в 2018 году собираются прийти более половины жителей страны. Также они узнали главные страхи россиян. Больше всего они боятся болезней близких и своих детей, сообщает «Федеральное агенство новостей».

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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