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11 декабря 2017
11:40  11 декабря 2017 1

Ущерб от анонимных минирований достиг миллиарда рублей

Малый Конный и Большой Конный полуострова (Уральская Куба), побережье Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, таксофон, городской телефон, связь
За три месяца поступило около тысячи анонимных звонков о минированииФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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В Госдуме оценили минимальный ущерб от анонимных звонков об угрозе взрыва в городах России. Всего с сентября было зарегистрировано около тысячи сообщений, речь идет о сумме в один миллиард рублей.

Ущерб от анонимных звонков от лжеминеров только в Москве оценивается в сотни миллионов рублей, отметили городские власти, передает Life.ru. В связи с этим Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает наказание за анонимные звонки об угрозе взрывов.

Согласно документу, заведомо ложные сообщения о действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба, если это касалось объектов социнфраструктуры, будут наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Если целью будет являться дестабилизация деятельности органов власти, то наказание составит от шести до восьми лет лишения свободы. Если это привело к смерти человека или повлекло иные тяжкие последствия, то наказание устанавливается от восьми до десяти лет лишения свободы.

«Мы рассчитываем, что принятие законопроекта будет действовать и в качестве превентивной меры ограждения от подобных деяний, сеющих страх, волнение и панику в обществе», — отметил один из авторов документа, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Ранее волна лжеминирования прошла на Урале. В Екатеринбурге поступило сообщение о минировании здания на улице Чайковского, 75, была проведена эвакуация граждан. Также злоумышленники «минируют» места большого скопления людей. В ноябре эвакуировали торговый центр «Дирижабль».

Ксения Томашова
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