В Екатеринбурге эвакуируют банк и жильцов дома после сообщения о минировании

13:13 30 ноября 2017 0

Оперативные службы осматривают дом Фото: wikimapia.org

Возле здания на улице Чайковского, 75 собралось большое количество машин полиции и скорой помощи. Об этом в редакцию «URA.RU» сообщили очевидцы.

«Поступило сообщение о минировании здания, проводится эвакуация граждан», — сообщили «URA.RU» в правоохранительных органах.

Чайковского, 75 — это десятиэтажный жилой дом с офисами на первом этаже. В частности, в нем расположены отделение УБРиР, сауна «Амаретто», Уральская государственная инспекция пробирного надзора, а на седьмом этаже дома находится хостел.