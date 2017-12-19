«Запсибкомбанк» предложил специальные условия банковских гарантий

ПАО «Запсибкомбанк» объявило о специальных условиях, по которым организация предоставляет банковские гарантии. Сейчас, в сезон проведения конкурсов и тендеров, можно оформить гарантию до 10 миллионов рублей без залогового обеспечения со сниженной комиссией, минимальная сумма которой составляет 7500 рублей.
Оформление гарантии в банке гарантирует минимальные процентные ставки, выполнение всех требований контрактной документации и сокращенные сроки рассмотрения. «С каждым годом продукт „Банковская гарантия“ приобретает все большую популярность у сегмента малого и среднего бизнеса, что связано с введением обязательного уровня закупок их крупнейших заказчиков. Банк, в свою очередь, стремится предоставить максимально выгодные и понятные условия по гарантийным продуктам», — рассказала директор правления корпоративного бизнеса Оксана Седых. Она добавила, что акция по банковским гарантиям призвана сделать процедуру выдачи гарантий максимально простой и понятной, а условия — приемлемыми.
В «Запсибкомбанке» существуют различные формы оплаты: как ежемесячная, так и единоразовая. Возможно открытие лимита гарантий, что позволяет сократить время предоставления гарантии для клиентов, участвующих в нескольких торгах. Помимо прочего, гарантии предоставляются только под поручительство собственников бизнеса, сообщила Седых.
Подробные условия акции можно уточнить в любом отделении банка или заказать звонок кредитного специалиста. Чтобы быть в курсе самых важных событий банка, есть возможность оформить подписку на рассылку новостей.