Тюменские паралимпийцы взяли четверть медалей сборной на Кубке мира по лыжам и биатлону

Тюменские биатлонисты завоевали 14 медалей на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения, который прошел в Канаде.
«Станислав Чохлаев выиграл золото в спринтерской гонке биатлонной программы, а Николай Полухин стал пятым. Елена Ремизова в этом виде завоевала бронзу. Марина Галицына заняла четвертое место. В пасьюте Станислав Чохлаев пришел первым, Николай Полухин взял серебро. Елена Ремизова в пасьюте признана второй, у Марины Галицыной — четвертая позиция», — рассказали «URA.RU» в Центре спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области.
В общей сложности тюменцы взяли четверть медалей из 59 завоеванных сборной России. Всего же на турнире разыгрывались 90 медалей.