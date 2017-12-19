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19 декабря 2017
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16 декабря 2017
11:45  19 декабря 2017 1

Тюменские паралимпийцы взяли четверть медалей сборной на Кубке мира по лыжам и биатлону

Биатлонисты завоевали 14 медалейФото: paralymp.ru

Тюменские биатлонисты завоевали 14 медалей на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения, который прошел в Канаде.

«Станислав Чохлаев выиграл золото в спринтерской гонке биатлонной программы, а Николай Полухин стал пятым. Елена Ремизова в этом виде завоевала бронзу. Марина Галицына заняла четвертое место. В пасьюте Станислав Чохлаев пришел первым, Николай Полухин взял серебро. Елена Ремизова в пасьюте признана второй, у Марины Галицыной — четвертая позиция», — рассказали «URA.RU» в Центре спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области.

В общей сложности тюменцы взяли четверть медалей из 59 завоеванных сборной России. Всего же на турнире разыгрывались 90 медалей.

Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, завоевали 59 из 90 медалей
Фото: paralymp.ru

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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