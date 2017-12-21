Выплата на первенца, которая вводится в России с 1 января 2018 года, составит в Тюмени 10832 рубля. Ее получат семьи, среднедушевой доход которых не превышает 16818 рублей — это 1,5 прожиточных минимума.
Сумма начислений будет рассчитываться на основе прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе. В среднем она составит 10 523 рубля в 2018 году, в 2019 году вырастет до 10 836 рублей, в 2020-м составит 11 143 рубля. Выплаты распространяются только на первых детей, родившихся после 1 января 2018 года. Они будут дополнительными к ежемесячному пособию по уходу за ребенком, которое выплачивается всем, независимо от доходов семьи. Дополнительная информация о выплате предоставляется тюменцам в информационно-справочной службе по телефонам: 8 800 100 1290, 8 (3452) 566330.
Родители тюменских младенцев получат насколько больше санкт-петербургских, которые могут рассчитывать на 10403 рубля ежемесячно. Самое высокое пособие на первенца назначено жителям Москвы. За столичного младенца причатется ежемесячно 14252 рубля в том случае, если среднедушевой доход в их семьях не превысит 28113 рублей. Одно из самых скромных пособий назначено малышам из Ингушетии, их прибавка к семейному бюджету составит 9241 рубль.
По словам Владимира Путина, который и предложил ввести данную меру поддержки, финансовые расходы на реализацию данной программы составят за три года 144,5 миллиарда рублей.