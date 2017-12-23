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23 декабря 2017
02:56  23 декабря 2017 5

«Сижу дома и ем пельмени». Навальный удивился новости о своем убийстве. СКРИН

Алексей Навальный в Перми. Открытие штаба, встреча с молодежью. Пермь, навальный алексей
Информация об убийстве Алексея Навального моментально разошлась по соцсетямФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В пятницу, 22 декабря российские соцсети всполошила новость об убийстве блогера Алексея Навального. Сообщение об этом опубликовал фейковый паблик агентства «Медуза», после чего пост стал стремительно расходиться по всему «ВКонтакте».

В записи двойника «Медузы» появилось сообщение: «Алексей Навальный убит сегодня в 21:33 в подъезде своего дома». Спустя 10 минут фейковое сообщество было заблокировано, однако запись к тому моменту уже успели репостнуть тысячи пользователей.

Вскоре на провокацию отреагировал и сам герой дня. На странице в Twitter Навальный в ответ на вопрос «Алексей, вас там в „ВКонтакте“ убивают массово» опроверг информация о гибели, заявив, что ужинает дома. «Не, вроде живой. Сижу дома и ем пельмени на ужин», — ответил блогер.

Отметим, что в настоящем паблике «Медузы» также появилось предупреждение о фейке. Агентство призвало читателей не «вестись на провокации». «Друзья, все скриншоты плохих новостей якобы-Медузы про Алексея Навального — это фейк. Мы ничего подобного не писали и не постили. Не ведитесь на провокации», — говорится в сообщении.

ФОТО: Соцсеть «Вконтакте»

Сергей Макеев
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