В пятницу, 22 декабря российские соцсети всполошила новость об убийстве блогера Алексея Навального. Сообщение об этом опубликовал фейковый паблик агентства «Медуза», после чего пост стал стремительно расходиться по всему «ВКонтакте».
В записи двойника «Медузы» появилось сообщение: «Алексей Навальный убит сегодня в 21:33 в подъезде своего дома». Спустя 10 минут фейковое сообщество было заблокировано, однако запись к тому моменту уже успели репостнуть тысячи пользователей.
Вскоре на провокацию отреагировал и сам герой дня. На странице в Twitter Навальный в ответ на вопрос «Алексей, вас там в „ВКонтакте“ убивают массово» опроверг информация о гибели, заявив, что ужинает дома. «Не, вроде живой. Сижу дома и ем пельмени на ужин», — ответил блогер.
Отметим, что в настоящем паблике «Медузы» также появилось предупреждение о фейке. Агентство призвало читателей не «вестись на провокации». «Друзья, все скриншоты плохих новостей якобы-Медузы про Алексея Навального — это фейк. Мы ничего подобного не писали и не постили. Не ведитесь на провокации», — говорится в сообщении.