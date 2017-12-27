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Главные новости Тюменской области
15:04  27 декабря 2017 0

Тюменские гурманы вынесли из магазина 300 головок элитного сыра

Эрдоган Реджеп, сыры, врач убийца, продуктовая корзина , сыр маасдам, сыры, сыр пармезан
Больше всего им полюбился «Ламбер»Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмени безработные сожители вынесли из гипермаркета более 300 головок сыра. Регулярные кражи происходили с 1 сентября по 6 октября. Теперь мужчине и женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, они были прописаны в Тобольске, а в Тюмени снимали квартиру. За продуктами сожители ходили в ближайший гипермаркет на «тихую охоту». 1 сентября им удалось украсть более 300 головок сыра, при этом предпочтение уральцы отдали сыру «Ламбер». Кроме этого, они выносили из магазина колбасу, консервы, гели для бритья и дезодоранты. Часть продуктов похитители ели сами, а часть продавали, отмечают силовики.

В октябре серийных похитителей продуктов удалось задержать. Тогда пара решила вынести из магазина 10 головок сыра «Ламбер» и пройти незамеченными через кассовую зону. Это им не удалось, так как охрана магазина уже начала подозревать мужчину и женщину в регулярных кражах. Сотрудники гипермаркета за день до этого вычислили их по камерам наблюдения. Всего сожители совершили более 20 краж и нанесли гипермаркету ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. Дело о краже в отношении 40-летнего мужчины и 39-летней женщины направлено в суд, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Наталья Двизова
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