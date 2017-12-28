{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2017
27 декабря 2017
26 декабря 2017
14:43  28 декабря 2017 0

В Тюмени к Новому году сдали знаменитый дом-долгострой

Заседание коллегии Генеральной Прокуратуры РФ с участием Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Москва, герб, Генеральная прокуратура
Прокуроры помогли получить квартиры нескольким десяткам тюменцевФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени введен в эксплуатацию дом, который считался долгостроем. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как к решению проблемы подключилась надзорные органы, сообщили «URA.RU» в региональной прокуратуре.

Строительство 12-этажного дома на ул. Харьковской началось еще в 2011 году. В 2013 году его будущие жители так и не смогли получить ключи: застройщик ООО «Спектр+Омега» постоянно переносил сроки сдачи, а прокуратура Тюменской области дважды выносила ему предписания с требованием устранить нарушения. В итоге объект внесли в «Перечень незавершенных строительством многоквартирных домов, по которым поступают обращения граждан о нарушении застройщиками условий договоров участия в долевом строительстве», опубликованный на официальном портале Главного управления строительства Тюменской области.

В августе 2017 года к решению проблемы долгостроя подключилась также Генпрокуратура России. В письме, адресованном губернатору Владимиру Якушеву, предлагалось принять дополнительные меры по защите прав дольщиков и отчитаться о результатах. Среди адресов, на которые стоит обратить внимание главе региона, был указан и дом на ул. Харьковской. Спустя семь лет после начала строительства более 30 дольщиков получили ключи. Дому присвоен адрес ул. Харьковская 69.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров