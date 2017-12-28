В Тюмени к Новому году сдали знаменитый дом-долгострой

В Тюмени введен в эксплуатацию дом, который считался долгостроем. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как к решению проблемы подключилась надзорные органы, сообщили «URA.RU» в региональной прокуратуре.
Строительство 12-этажного дома на ул. Харьковской началось еще в 2011 году. В 2013 году его будущие жители так и не смогли получить ключи: застройщик ООО «Спектр+Омега» постоянно переносил сроки сдачи, а прокуратура Тюменской области дважды выносила ему предписания с требованием устранить нарушения. В итоге объект внесли в «Перечень незавершенных строительством многоквартирных домов, по которым поступают обращения граждан о нарушении застройщиками условий договоров участия в долевом строительстве», опубликованный на официальном портале Главного управления строительства Тюменской области.
В августе 2017 года к решению проблемы долгостроя подключилась также Генпрокуратура России. В письме, адресованном губернатору Владимиру Якушеву, предлагалось принять дополнительные меры по защите прав дольщиков и отчитаться о результатах. Среди адресов, на которые стоит обратить внимание главе региона, был указан и дом на ул. Харьковской. Спустя семь лет после начала строительства более 30 дольщиков получили ключи. Дому присвоен адрес ул. Харьковская 69.