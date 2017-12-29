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29 декабря 2017
28 декабря 2017
00:51  29 декабря 2017 0

Суд арестовал устроившего стрельбу экс-директора фабрики «Меньшевик»

Иван Обухов Ленинский суд, клетка, арест, заключение, мера пресечения
Стрелок арестован на два месяцаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд избрал меру пресечения бывшему директору кондитерской фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, который 27 декабря устроил стрельбу в здании предприятия в Москве.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Аверьянова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 февраля 2018 года», — приводит RT слова судьи.

Как удалось выяснить телеканалу 360, подозреваемый является вспыльчивым и «очень сложным человеком». Об этом журналистам рассказали соседи Аверьянова. «Я бы сказала, с неустойчивой психикой. И такой недоброжелательный. Очень агрессивный. Не удивлена тому, что произошло», заявил один из них.

Экс-руководитель фабрики Илья Аверьянов устроил на территории производства стрельбу во время конфликта с действующим руководством. Во время перестрелки он убил одного человека и ушел от полицейских и бойцов Росгвардии. Вскоре он был задержан. По словам мужчины, указанное предприятие у него отняли по поддельным документам.

Сергей Демин
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