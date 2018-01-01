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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
19:20  01 января 2018 2

Трамп заявил, что в Иране настало время для перемен

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Трамп в своем Twitter написал, что «иранский народ много лет страдает от репрессий»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в Иране настало время для перемен. Об этом он написал в Twitter.

«Иран терпит неудачу на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную с администрацией (Барака) Обамы. Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Они нуждаются в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека разграблено материальное благо Ирана. Настало время для перемен», — приводит слова Трампа RT.

Ранее стало известно, что в ходе беспорядков, во время акций протеста в Иране, погибли 10 человек. Власти США официально поддержали протестующих в Иране.

Ольга Дудорова
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