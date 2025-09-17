В Госдуме требуют ввести мораторий на сокращение медработников и их зарплат

В Госдуме призвали Минздрав РФ ввести мораторий на сокращение штатов и зарплат медицинских работников, а также запретить перевод сотрудников на нижеоплачиваемые должности. Такую инициативу внес председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Я призываю Минздрав рекомендовать органам здравоохранения субъектов РФ ввести мораторий на сокращение штатов и прямой запрет на сокращение выплат работникам, а также на переоформление работников на менее оплачиваемые должности», — заявил Миронов ТАСС. По словам депутата, в ряде медучреждений экономия бюджета происходит за счет персонала, что приводит к дефициту специалистов и ухудшению качества медпомощи.
Миронов подчеркнул, что любые исключения из моратория должны рассматриваться индивидуально и согласовываться на высоком уровне. Он отметил, что такие меры необходимы для сохранения кадрового потенциала и обеспечения доступности здравоохранения для населения.
В феврале 2025 года Министерство труда и социальной защиты представило новый показатель, предназначенный для оценки реализации трудовых прав российских медицинских специалистов. Согласно новому индикатору, Роструд получит расширенный набор сведений, на основании которых будет осуществляться мониторинг соблюдения трудовых гарантий врачей и медицинских сестер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.