«А вы знаете, что штабы Собчак горят, а сотрудников убивают?»

10:14 10 января 2018 2

За час на морозе сборщику за кандидата «против всех» удалось собрать пять подписей. Подавляющее большинство прохожих отказывают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область держится в лидерах по количеству собранных подписей за выдвижение телеведущей Ксении Собчак в президенты России, обгоняя по этому показателю Москву и Санкт-Петербург. Во время январских каникул за кандидата «против всех» подписались более 1250 свердловчан — ровно половина от необходимого количества.

По словам Евгения Рона, в свердловском штабе думали, что соберут подписи быстрее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На это отреагировал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, обвинив телеведущую (некогда свою приятельницу) в сговоре с «путинским режимом». В штабе Собчак заявление главы города считают клеветой и даже готовы пригласить его посмотреть на заверенные подписные листы. «Если бы нам помогали, мы бы уже собрали необходимые две с половиной тысячи. Мы и так думали, что все пройдет быстрее, но жизнь внесла свои коррективы, — говорит начальник штаба Евгений Рон. — Многие отказываются ставить подпись, уповая на то, что они за Путина. Кому-то просто не нравится Собчак, ее бэкграунд. Кто-то обвиняет нас в том, что мы якобы раскачиваем лодку. Отдельные граждане боятся, что их личные данные будут нами кому-то переданы и они после этого не смогут никуда устроиться. Поэтому процесс затянулся».

В Свердловской области за шанс Собчак стать кандидатом в президенты отвечают 29 человек. Именно столько сборщиков подписей в ее поддержку удалось нанять штабу.

По словам Рона, желающих преимущественно искали через социальные сети, после чего официально оформляли. Тариф — 100 рублей за подпись. «У каждого сборщика есть свои точки. В основном это людные места: около торговых центров „Гринвич“ и „Дирижабль“, кинотеатра „Салют“, Ельцин Центра и так далее. Кто-то занимается поквартирным обходом», — объясняет он.

Так выглядит подписной лист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чтобы посмотреть, как процесс сбора подписей устроен изнутри, Рон предлагает присоединиться к одному из сборщиков. Договариваемся с их «бригадиром» Максимом Верниковым. Он назначает место и время: площадь у Ельцин Центра, 18:00.

«Когда в президентском центре проходили новогодние представления, это было вообще козырное место», — встречает нас Верников. Сборщика подписей в нем выдают лишь планшет с чистыми подписными листами и желтая шапка с лозунгом «против всех». Никаких тебе манишек, которые традиционно используют агитаторы от разных партий, ни тем более растяжки с баннером для большего привлечения внимания.

На улице мороз и метель. По словам Верникова, это еще хорошая погода. Бывало хуже. «За час в среднем удается собрать пять подписей. В основном, соглашаются люди от 18 до 40 лет. Преимущественно интеллигентного вида и хорошо одетые. Место, где мы стоим, тоже играет свою роль: все-таки у Ельцин Центра антипутинское настроение на один квадратный метр выше, чем в других местах», — объясняет он и направляется в сторону прохожих. Текст для начала разговора заготовлен заранее: «Здравствуйте, мы собираем подписи за Ксению Собчак, это ни в коем случае не голосование. Предложение, чтобы ее внесли в бюллетень».

Чаще всего прохожие делают вид, что не замечают сборщиков, и проходят мимо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первая женщина мотает головой в знак отказа и проходит мимо. Точно так же поступает следующий за ней мужчина. Пара с ребенком тоже игнорирует сборщика подписей за кандидата «против всех». Отказываются и четвертый прохожий, пятый, десятый, пятнадцатый. Везет только на 23-м. Им оказался молодой человек 29 лет. Верников переписывает паспортные данные, парень ставит подпись, можно искать следующую «жертву».

«Мы не хотим видеть ее президентом!» — со злобой заявляют двое прохожих старше 40.

«Да чтоб ее не допустили никогда в жизни», — с не меньшим оскалом отвечают на предложение поставить подпись две женщины того же возраста с детьми.

Самым странным отказом стал комментарий на вид 35-летнего мужчины, который заявил, что не будет ставить подпись, так как Собчак «хочет, чтобы бензин стал дороже, чтобы только богатые ездили на машинах» (найти такие тезисы в ее выступлениях редакции не удалось).

«До рукоприкладства не доходило, а с подобной агрессией приходится сталкиваться довольно часто. Гадостей про кандидата говорят много. Просто не нужно обращать внимание, работа заключается в другом», — говорит Верников.

Сборщики подписей за Собчак преимущественно работают на улице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На этот раз долго перебирать не пришлось, кажется, очередного прохожего заинтересовало предложение поддержать Собчак. «Ой, у вас регистрация не в Свердловской области. Вашу подпись принять не могу, извините», — объясняет сборщик и идет к следующим.

За час на морозе, как и предполагалось, сборщику удалось собрать пять подписей. К этому моменту у человека замерзают ноги, но, по словам Верникова, он заходит погреться в Ельцин Центр только раз в три часа. А на сбор выходит ежедневно.

Евгений Рон рассказывает, что минимальный план для каждого сборщика — 10 подписей в день. «Рекорд — 66 автографов, которые собрала одна из наших активисток в Сысертском районе», — рассказывает он. Также подписи собирают в Каменске-Уральском, Ревде и Первоуральске. Активисты штаба также выезжали в Нижний Тагил, где собрали порядка 50 подписей. «Там кто-то из местных сказал, что нас надо расстрелять. Мол, мы собираем подписи за фашистов», — вспоминает Евгений Рон.

Он подтверждает, что с кулаками на свердловских сборщиков действительно никто не кидался. А вот угрозы поступают регулярно. «На днях к нам в штаб зашли мужчина с женщиной и спрашивают: „А вы знаете, что штабы Собчак горят, а сотрудников убивают?“ И ушли», — говорит Рон.

Региональный штаб надеется закончить сбор подписей к 15—16 января. Через две недели все подписи должны быть направлены в центральный штаб на контрольную сверку.