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11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
11:54  11 января 2018 0

В Прикамье ребенок скончался, попав в больницу с ОРВИ в новогоднюю ночь

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, больница, капельница
Причиной смерти малыша называют ОРВИФото: Pixabay.com

Маленький мальчик скончался в больнице Кудымкара 1 января. По некоторым данным, малыш болел ОРВИ.

В окружную больницу Кудымкара годовалого малыша привезли из медучреждения села Ошиб, куда он поступил 31 декабря. Уже на следующий день — 1 января — ребенок скончался. По данным издания «Парма-Новости», у ребенка было диагностировано ОРВИ. Сейчас по факту гибели ребенка проводят проверку следователи. Они оценят действия медиков и условия, в которых жил мальчик. В пресс-службе краевого минздрава пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Малыш проживал с родителями в одной из деревень близ Кудымкара. Как стало известно «URA.RU» от источника, знакомого с ситуацией, семья мальчика числилась благополучной

Анна Белкина
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