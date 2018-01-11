Причиной смерти малыша называют ОРВИ
Маленький мальчик скончался в больнице Кудымкара 1 января. По некоторым данным, малыш болел ОРВИ.
В окружную больницу Кудымкара годовалого малыша привезли из медучреждения села Ошиб, куда он поступил 31 декабря. Уже на следующий день — 1 января — ребенок скончался. По данным издания «Парма-Новости», у ребенка было диагностировано ОРВИ. Сейчас по факту гибели ребенка проводят проверку следователи. Они оценят действия медиков и условия, в которых жил мальчик. В пресс-службе краевого минздрава пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Малыш проживал с родителями в одной из деревень близ Кудымкара. Как стало известно «URA.RU» от источника, знакомого с ситуацией, семья мальчика числилась благополучной