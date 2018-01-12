00:58 12 января 2018 0

Избирательный фонд завершил сбор денег. Дело осталось за подписями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина заявил об окончании сбора денег в избирательный фонд. Собранные сверх допустимого пожертвования будут возвращены, заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

«По заявлению уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в президенты Владимира Путина Натальи Орловой, на счет поступило 400,2 млн. рублей… объявлено об окончании сбора средств», — приводит РИА «Новости» слова Кондрашова.

«Не все читают, что фонд уже наполнен, и нам придется возвращать по законодательству пожертвования сверх допустимого — прошу жертвователей отнестись к этому с пониманием», — привел он слова Орловой.

Ранее, напомним, она рассказывала, что в избирательный фонд поступило больше ста платежей. Россияне перечисляли суммы от 30 рублей до 30-50 тысяч рублей, однако известных лиц среди жертвователей, по ее словам, нет.

Выборы главы государства пройдут 18 марта. Владимир Путин в качестве самовыдвиженца должен собрать подписи 300 тысяч россиян.