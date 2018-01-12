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12 января 2018
11 января 2018
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Главные новости Челябинской области
10:41  12 января 2018 1

«Ни одного ребра не было целого!» Курсант-летчик жестоко убил возвращающегося с корпоратива уральца

Развод Росгвардии на площади Революции. Челябинск, лада гранта, росгвардия
Родственники убитого опасаются, что дело могут замятьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родственники убитого под Новый год в Усть-Катаве работника ФГУП «Охрана» (организации, подведомственной Росгвардии) опасаются, что военные следователи замнут дело. Убийцей оказался курсант Челябинской военно-воздушной академии.

Погибшего звали Игорь Гнездин, и в ФГУП «Охрана» он занимался монтажом сигнализаций, был гражданским сотрудником. Трагедия произошла 29 декабря, когда он возвращался домой после корпоратива. Мужчина наткнулся на агрессивную пьяную компанию. По данным следствия, пострадавшего бил только один из них, пишет портал 74.ru. Когда убийцу задержали, он не смог объяснить, зачем напал на человека.

Сестра погибшего, Светлана, сообщила, что после драки убийца пошёл в местный ресторан и кричал там, что «он чувака убил». Обвиняемый родом из Усть-Катава и приехал к родственникам на новогодние праздники. Он оказался курсантом Челябинского филиала Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Вдова мужчины Олеся рассказала изданию, к каким выводам пришел судмедэксперт. По его словам, у покойного «ни одного ребра не было целого». «Вероятно, на Игоре просто прыгали, раз такой характер травм», — передала Гнездина слова медика.

Женщина добавляет, что после передачи дела военным следователям они так и не связались с ней. «Мы боимся, как бы военные в этом деле свою воинскую часть не стали прикрывать», — поделилась страхами вдова.

Иван Антонов
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