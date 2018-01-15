В благотворительном фонде (БФ) «Металлург» подвели итоги выполнения программы «Сохрани свое здоровье» в 2017 году. Как рассказали в компании, для проведения высокотехнологичных операций оказана материальная помощь 91 пенсионеру.
Так, компенсацию лечения по замене хрусталика глаза получил 131 пенсионер. Один человек направлен в МНТК «Микрохирургия глаза» (Екатеринбург). 335 пенсионеров получили компенсацию затрат по протезированию зубов в стоматологических клиниках города. Продолжена работа по обеспечению инвалидов средствами реабилитации, отметили в БФ «Металлург».
Также пенсионеры и инвалиды прошли курс профилактического лечения в санаториях, являющихся объектами социальной сферы Магнитогорского металлургического комбината: «Ассы», «Юбилейный», «Металлург» (Ессентуки), профилакторий «Южный», домах отдыха «Березки», «Абзаково». В 2017 году бесплатные путевки получили 1 046 человек. В медицинском центре фонда «Металлург» прошли курс лечения 1 260 пенсионеров, в гериатрическом центре — 300 пенсионеров и инвалидов.
Всего по программе «Сохрани свое здоровье» БФ «Металлург» в 2017 году затратил около 51 млн рублей.