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17 января 2018
17:01  17 января 2018 0

Суррогатная мать родила Кардашьян третьего ребенка

Кардашьян больше не может рожать самостоятельно из-за состояния здоровьяФото: Ким Кардашьян, Instagram

Знаменитая пара, модель Ким Кардашьян и хип-хоп исполнитель Канье Уэст, стали родителями в третий раз. Девочку родила им суррогатная мать, имя ребенка пока неизвестно.

«А вот и она! Канье и я рады сообщить о появлении на свет нашей здоровой, прекрасной дочки», — написала 15 января Кардашьян на своем официальном сайте. Модель также поблагодарила суррогатную мать, которая выносила и родила ребенка пары. По информации «Дни.ру», за это женщине заплатили порядка 114 тысяч долларов. Также знаменитости раскошелились на подбор подходящих для материнства кандидатур, отдав агентству 70 тысяч долларов.

Паре пришлось обратиться за помощью к суррогатной матери из-за серьезных осложнений во время предыдущих беременностей Кардашьян. Врачи категорически запретили ей рожать в третий раз, грозя летальным исходом.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян наняла нового телохранителя. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», импозантный мужчина иногда позволяет себе вольности в отношении своей начальницы. Также «URA.RU» сообщало о детских приложениях Google Play, в которых всплывает реклама порно с участием Кардашьян.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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