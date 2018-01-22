20:40 22 января 2018 2

В числе лидеров уральских единороссов — уже три выходца из тюменской «матрешки». В том числе — Эдуард Исаков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В состав Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» вошел сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков. В руководящем органе югорчанин занял пост заместителя руководителя. В МКС Исаков будет курировать вопросы молодежи, спорта, патриотического воспитания. Соответствующая информация опубликована на сайте партии.

Эдуард Исаков — спортсмен и тренер из Югры, мастер спорта международного класса России по пауэрлифтингу. У себя в регионе является основателем Центра адаптивного спорта — учреждения, профессионально специализирующегося на подготовке спортсменов-инвалидов. В сентябре 2015 года был назначен сенатором Совета Федерации от правительства автономного округа.

Вместе с Исаковым «тюменская матрешка» представлена в руководстве МКС «Единой России» в УрФО еще двумя политиками — руководителем Иваном Квиткой (Тюмень) и заместителем по агитационно-пропагандистской работе Виктором Казариным (ЯНАО). Остальные три позиции разделили представители Свердловской и Челябинской областей Елена Чечунова, Алексей Балыбердин, Владимир Мякуш.

Эдуард Исаков подтвердил «URA.RU» свое назначение и пообещал подробно рассказать о своих планах в новом статусе позднее.

Решение о назначении Ивана Квитки руководителем Уральского МКС, как уже сообщало «URA.RU», было принято 21 декабря на президиуме генсовета партии. В новый состав совета вошли Свердловская и Тюменская области, ХМАО и ЯНАО, а также МКС Челябинской и Курганской областей. По версии источников агентства, среди партийцев тлеет аппаратный конфликт — единороссы Свердловской области не готовы подчиняться воле лидера из Тюмени.