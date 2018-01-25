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25 января 2018
24 января 2018
23 января 2018
13:19  25 января 2018 5

Фирма кандидата в губернаторы ХМАО ответила на публичные обвинения дольщиков

Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, сердюк михаил
Компания Михаила Сердюка, от которой сам парламентарий открещивается, раскрыла подноготную конфликта с дольщикамиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководство строительной компании «СТХ девелопмент» (возводит в Сургуте ЖК «За ручьем», аффилирована с депутатом Думы ХМАО Михаилом Сердюком, ранее претендовавшим на пост губернатора региона) ответило на публичные претензии дольщиков, обвинивших застройщика в нарушении договорных обязательств. Как сообщил «URA.RU» директор офиса продаж жилого комплекса Денис Третьяков, недовольство высказывают лишь отдельно взятые дольщики, тогда как большинство клиентов довольно приобретенной недвижимостью.

Третьяков утверждает, что 90% жителей дома на Университетской, 19 уже получили свои квартиры, оформили все документы и заканчивают ремонт. Остальные квартиры находятся в стадии передачи. Собеседник отмечает, что строители действительно приняли решение заменить балконы и радиаторы на более дорогостоящие и качественные, чем было оговорено заранее. Ситуацию с параметрами квартир Третьяков объясняет технической ошибкой — в 2% договоров была прописана не высота этажа, а высота потолка.

ЖК «За ручьем» в Сургуте
Фото: «Новостройки Сургута»

«Мы уважаем позицию всех наших клиентов, так как они выбрали наш комплекс, но в редких случаях бывает, когда пара клиентов не принимает поддержанную большинством жителей позицию. Если отдельные покупатели выразят желание установить на своем балконе холодные стеклопакеты, а в квартире вместо современных алюминиевых радиаторов смонтировать железные, мы будем рады удовлетворить подобные запросы. В любом случае мы признательны таким клиентам, поскольку именно благодаря данной работе наша компания смогла добиться лидерства в качестве на сургутском рынке жилья», — комментирует представитель «СТХ девелопмент».

По версии дольщиков (которые попросили не упоминать их имен), как уже сообщало «URA.RU», в готовых квартирах потолки оказались на 20 сантиметров ниже, чем планировалось изначально. Вместо стальных батарей установлены алюминиевые, что, по мнению жильцов, недопустимо в условиях использования центрального теплоснабжения. Ряд претензий выдвинут к качеству вентиляции и остекления, также отмечено, что каждый из корпусов ЖК строит отдельная фирма — «СТХ-девелопмент», «СТХ инжиниринг», «СТХ ипотека» и «Юграпромстрой». Дольщики считают, что столкнулись с фирмами-однодневками, и обратились с исками в Сургутский городской суд.

Отметим, сам Михаил Сердюк ранее заявил, что не имеет никакого отношения к ЖК «За ручьем».

Эльдар Булатов
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