Мужчина зарубил гея топором после предложения заняться сексом

В Рязанской области 23-летний уроженец Иркутской области зарубил топором своего знакомого, местного жителя, который оказался гомосексуалистом. Последний предложил молодому человеку вступить в нетрадиционные сексуальные отношения.
Как установило следствие, в августе 2017 года двое приятелей распивали портвейн. В какой-то момент один из них встал перед вторым на колени, предложил ему заняться оральным сексом и начал стягивать с него штаны, сообщает Life.ru. Под рукой оказался только топор — уроженец Иркутской области схватил его и стал наносить товарищу удары обухом по голове, после чего тот скончался.
Причиной такой агрессии, как на допросе сам рассказал молодой человек, стало его крайне отрицательное отношение к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Он лично вызвал на место происшествия полицию, признался во всем и помог раскрытию преступления. Суд рассматривает уголовное дело по статье «убийство».
Ранее «URA.RU» писало о двух геях, которые поженились в Копенгагене. После прибытия обратно в Москву их союз признали в местном МФЦ. Ведомство такую информацию отрицает, однако имеются фото паспортов новоиспеченных супругов, в которых стоят российские штампы.