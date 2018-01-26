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26 января 2018
14:43  26 января 2018 6

Мужчина зарубил гея топором после предложения заняться сексом

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Первым, что попалось под руку мужчине, был топорФото: depositphotos.com © URA.RU

В Рязанской области 23-летний уроженец Иркутской области зарубил топором своего знакомого, местного жителя, который оказался гомосексуалистом. Последний предложил молодому человеку вступить в нетрадиционные сексуальные отношения.

Как установило следствие, в августе 2017 года двое приятелей распивали портвейн. В какой-то момент один из них встал перед вторым на колени, предложил ему заняться оральным сексом и начал стягивать с него штаны, сообщает Life.ru. Под рукой оказался только топор — уроженец Иркутской области схватил его и стал наносить товарищу удары обухом по голове, после чего тот скончался.

Причиной такой агрессии, как на допросе сам рассказал молодой человек, стало его крайне отрицательное отношение к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Он лично вызвал на место происшествия полицию, признался во всем и помог раскрытию преступления. Суд рассматривает уголовное дело по статье «убийство».

Ранее «URA.RU» писало о двух геях, которые поженились в Копенгагене. После прибытия обратно в Москву их союз признали в местном МФЦ. Ведомство такую информацию отрицает, однако имеются фото паспортов новоиспеченных супругов, в которых стоят российские штампы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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