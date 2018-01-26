{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 января 2018
13:41  26 января 2018 5

Геи, брак которых признали в России, рассказали о своей любви. ВИДЕО

Мужчины познакомились в СетиФото: скрин видео телеграм-канала Mash

Россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко, брак которых, зарегистрированный в Дании, признали в МФЦ Москвы, рассказали о своих отношениях. Видеозапись опубликовал телеграм-канал Mash.

Один из супругов отметил, что они случайно познакомились шесть с половиной лет назад в социальной сети. Между Евгением и Павлом были деловые отношения, касающиеся медицинской сферы, они долго переписывались в интернете. Однако уже после первой встречи у них завязались романтические отношения. «За шесть лет мы вообще стали единым целым, понимаем друг друга с полуслова», — поделился другой.

Видео: телеграм-канал Mash

Также новобрачные рассказали о процедуре заключения брака. «Мы просто написали письмо в ратушу Копенгагена, нам в течение дня ответили. Потом мы спрашивали, какие нужны документы, как это все признается в России. Мы понимаем возможные последствия, люди бывают разной степени адекватности, но мы готовы ко всему», — утверждают они. Телеграм-канал опубликовал фото из паспортов Войцеховского и Стоцко. На 14-й странице документов, в которых отмечается семейное положение человека, у них стоят российские штампы.

Напомним, Войцеховский и Стоцко 4 января заключили союз в Дании, где однополые браки разрешены. По возвращении в Москву, как сообщало «URА.RU», они подали в МФЦ документы и нотариально заверенные переводы на русский язык, после чего в их паспортах появился штамп. Однако в пресс-службе центра опровергли «признание однополого брака».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров