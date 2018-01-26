Россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко, брак которых, зарегистрированный в Дании, признали в МФЦ Москвы, рассказали о своих отношениях. Видеозапись опубликовал телеграм-канал Mash.
Один из супругов отметил, что они случайно познакомились шесть с половиной лет назад в социальной сети. Между Евгением и Павлом были деловые отношения, касающиеся медицинской сферы, они долго переписывались в интернете. Однако уже после первой встречи у них завязались романтические отношения. «За шесть лет мы вообще стали единым целым, понимаем друг друга с полуслова», — поделился другой.
Видео: телеграм-канал Mash
Также новобрачные рассказали о процедуре заключения брака. «Мы просто написали письмо в ратушу Копенгагена, нам в течение дня ответили. Потом мы спрашивали, какие нужны документы, как это все признается в России. Мы понимаем возможные последствия, люди бывают разной степени адекватности, но мы готовы ко всему», — утверждают они. Телеграм-канал опубликовал фото из паспортов Войцеховского и Стоцко. На 14-й странице документов, в которых отмечается семейное положение человека, у них стоят российские штампы.
Напомним, Войцеховский и Стоцко 4 января заключили союз в Дании, где однополые браки разрешены. По возвращении в Москву, как сообщало «URА.RU», они подали в МФЦ документы и нотариально заверенные переводы на русский язык, после чего в их паспортах появился штамп. Однако в пресс-службе центра опровергли «признание однополого брака».