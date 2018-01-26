Главный врач больницы Урая, где после процедур искусственного очищения крови девять югорчан заразились смертельным вирусом, покидает пост руководителя. Вопрос отстранения от должности главного врача Михаила Горбачева обсудили сегодня, 26 января, на заседании правительства ХМАО.
По словам источника из больницы, руководителя медицинского учреждения вынудили написать заявление об увольнении после скандала с зараженными пациентами. Подтвердить информацию собеседника, на момент публикации материала не удалось: директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский недоступен. Согласно сайту медицинского учреждения, временно исполняющим обязанности руководителя назначен Константин Бессонов.
Как писало «URA.RU» ранее, минимум девять югорчан заразились вирусом гепатита С в одной из больниц ХМАО. Все они проходили процедуру искусственного очищения крови (диализа) в больнице Урая. Следователи СУ СКР по ХМАО-Югре возбудили уголовное дело о халатности.