Власти пообещали лечение пациентам, которые заразились гепатитом после посещения югорской больницы

Правительство ХМАО окажет медицинскую помощь пациентам, которые заразились вирусом «Гепатита С» после лечения в одной из югорских больниц. Об этом «URA.RU» заявили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
«Департамент здравоохранения Югры окажет активное содействие пациентам в получении ими квалифицированной медицинской помощи, соответствующее поручение направлено в адрес медицинских учреждений автономного округа», — говорится в сообщении.
Также в департаменте добавили, что для установления причинно-следственной связи между медиками и заразившимися пациентами потребуются комплексные меры, которые включают в себя служебные проверки. «Прежде всего — необходимо проведение экспертиз, которые организовываются следственными органами, по результатам которых выдвигаются версии о причинах случившегося и о виновных», — добавили в правительстве ХМАО.
Как писало «URA.RU» ранее, минимум девять югорчан заразились смертельным вирусом гепатита С в одной из больниц ХМАО. Все они проходили процедуру искусственного очищения крови (диализ) в больнице Урая. Следователи СУ СКР по ХМАО-Югре возбудили уголовное дело о халатности.