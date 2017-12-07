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07 декабря 2017
06 декабря 2017
21:19  07 декабря 2017 0

Власти пообещали лечение пациентам, которые заразились гепатитом после посещения югорской больницы

Всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ в вагон-лаборатории. Екатеринбург, диагностика, проверка, кровь, кровь из пальца, вич, спид, сдача крови, медицина, тест на вич, анализ крови, инфекция, тестирование на вич, экспресс-тестирование, экспресс-тест, скарификатор
Минимум девять югорчан заразились вирусом гепатита С после прохождения диализаФото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство ХМАО окажет медицинскую помощь пациентам, которые заразились вирусом «Гепатита С» после лечения в одной из югорских больниц. Об этом «URA.RU» заявили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Департамент здравоохранения Югры окажет активное содействие пациентам в получении ими квалифицированной медицинской помощи, соответствующее поручение направлено в адрес медицинских учреждений автономного округа», — говорится в сообщении.

Также в департаменте добавили, что для установления причинно-следственной связи между медиками и заразившимися пациентами потребуются комплексные меры, которые включают в себя служебные проверки. «Прежде всего — необходимо проведение экспертиз, которые организовываются следственными органами, по результатам которых выдвигаются версии о причинах случившегося и о виновных», — добавили в правительстве ХМАО.

Новость по теме
Внимание! В Югре — массовое заражение смертельно опасным вирусом. Все пострадавшие посещали одну больницу

Как писало «URA.RU» ранее, минимум девять югорчан заразились смертельным вирусом гепатита С в одной из больниц ХМАО. Все они проходили процедуру искусственного очищения крови (диализ) в больнице Урая. Следователи СУ СКР по ХМАО-Югре возбудили уголовное дело о халатности.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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