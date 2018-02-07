Житель Перми «похитил» собственное авто, чтобы расплатиться по кредиту

Мужчина пытался обманом получить деньги за якобы пропавшую машину
Житель Перми пытался избавиться от кредита на машину. Для этого он ее застраховал на 2,7 миллиона рублей от угона, затем продал и написал заявление в полицию о пропаже. Но потом сам оказался в суде, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Согласно материалам дела, 38-летний мужчина приобрел в кредит дорогостоящий автомобиль марки «Лексус», который застраховал в тот же день. Первые несколько месяцев он исправно платил за него, а потом инсценировал похищение. При проверке фактов в страховой компании заподозрили неладное и обратились в полицию.
Суд Свердловского района Перми признал гражданина виновным в попытке обмануть страховую компанию. Ему назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.