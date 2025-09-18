В Пермском крае грузоперевозчика поймали на взятке

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя транспортной компании, которого обвиняют в передаче взятки должностному лицу в особо крупном размере. В 2020 году директор организации, специализирующейся на грузоперевозках, вступил в сговор с должностным лицом.
«За денежное вознаграждение он получил информацию о планируемых проверках транспортных средств сотрудниками ДПС, а также гарантии, что водители его предприятия не будут привлекаться к ответственности за нарушения ПДД. Общая сумма переданных средств составила 1,4 млн рублей», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
В настоящее время материалы уголовного дела в отношении руководителя направлены в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении лица, получившего взятку, продолжается.
