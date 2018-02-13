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13 февраля 2018
18:26  13 февраля 2018 0

Банкиры рассказали, что «Этажи» стали агентством недвижимости №1 в России по версии Сбербанка

Вручение диплома в Сочи на конференции «Инновации рынка недвижимости»Фото: компания «Этажи»

ПАО «Сбербанк» определило, кого из агентств недвижимости России можно назвать лидером 2017 года по объему выданной ипотеки по партнерской программе и по качеству предоставляемых услуг. Лидером, по версии Сбербанка, стала федеральная риелторская компания «Этажи».

«Этажи» стали крупнейшим партнером Сбербанка с 2013 года, и эта победа тюменской компании на российском рынке стала юбилейной. На Всероссийской конференции «Инновации рынка недвижимости» в Сочи для партнеров Сбербанка руководителю компании Ильдару Хусаинову вручили диплом. «Пять лет подряд лидируем в России. В этом году победа особенно ценна, так как лидерство определялось и по объему выданной ипотеки, и по качеству услуги. Знаете, это заслуженно!», — заявил Хусаинов.

Объемы по выдаче ипотечных кредитов «Этажи» обеспечивают 70 офисов по всей стране — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Понятие «качество» компания понимает не только как качество клиентского сервиса, но и как современные решения, которые компания может предложить клиентам. Например, ипотеку Сбербанка возможно оформить онлайн через «Этажи» в короткие сроки. Анонсированы новые мобильные приложения для Android и iOS, также в компании действует крупнейшая по безопасности программа в России.

В 2018 году «Этажи» продолжат развивать мобильные сервисы и инвестировать в IT-сервисы. Компания планирует сделать сайт еще удобнее и умнее благодаря технологиям машинного обучения и искусственного интеллекта.

Ольга Кулакова
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