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14 февраля 2018
14:48  14 февраля 2018 10

Миллиардер Ротенберг будет спасать подростков от «негатива улиц»

Съёмки второй серии сериала
Проект будет благотворительным, заработать на нем бизнесмену не удастсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует организовать проект с серией бесплатных лекций, предназначенных для подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Главная его цель — уберечь подрастающее поколение от «негативного воздействия улицы».

«Раньше я уже пересекался с образовательным направлением, когда работал в проекте издательского дома „Просвещение“, из которого в итоге вышел. И если в том случае основной целью был бизнес, то сейчас мы займемся развитием детей и подростков, не ориентируясь на какую-либо финансовую выгоду», — цитирует РБК слова Ротенберга.

По его словам, сумма инвестиций в проект неизвестна. Она будет зависеть от того, насколько интересным он окажется для детей. Ротенберг рассматривает его как «социальную инвестицию» и отмечает, что у него нет договоренностей ни с министерством образования и науки, ни с министерством культуры, ни с другими госучреждениями. «Надо, чтобы дети приходили сами, чтобы их не направляла к нам школа или какая-то другая образовательная организация», — пояснил он.

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Название «Кругозор» является рабочим, но не окончательным. Масштаб организации также неясен, миллиардер не ставит для себя цель создать глобальный проект. «Мы будем делать все поэтапно, начнем с Москвы, затем — Санкт-Петербург. Сначала запустим пилот, который, при успешной реализации, можно будет масштабировать. Надо попробовать, понять, что вообще интересно детям, что может по-настоящему их увлечь», — указал он, отметив, что планируется создание вирусного контента во «Вrонтакте» и Telegram.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США опубликовало список россиян, имеющих влияние на власти Российской Федерации, в число названных попал Аркадий Ротенберг. Он также занимает 39-ю строчку среди 200 богатейших бизнесменов России, по версии журнала Forbеs, с состоянием 2,6 млрд долларов.

Иван Шестак
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