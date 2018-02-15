{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 70,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 февраля 2018
11:05  15 февраля 2018 7

Американские СМИ назвали причину авиакатастроф в России

Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт большое савино
Увеличение пассажиров создало нагрузку на персоналФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
все новости сюжета

Авиакатастрофы в России происходят из-за резкого увеличения пассажиропотока. К такому выводу пришел американский журналист Алек Кун из издания The Atlantic.

Он рассмотрел трагедию 2011 года под Ярославлем, крушение тюменского самолета в 2012 году, катастрофу с Ту-154 Минобороны РФ и последнее происшествие — крушение АН-148 в Подмосковье. Кун пришел к выводу, что человеческий фактор сыграл в этих авариях не последнюю роль.

С 2009-го по 2015 годы число авиапассажиров выросло в два раза (до 90 млн человек). В прошлом году рост составил 17%, пишут «Дни.ру». По мнению иностранного корреспондента, это привело к дефициту квалифицированного персонала. Не в последнюю очередь это произошло из-за падения рубля, что привлекло российских пилотов на работу в западные компании.

Журналист напомнил, что причиной трагедии под Тюменью, по мнению экспертов, стала повышенная нагрузка на пилотов, которых заставляли работать больше положенного срока. Там летчики не получали достаточное количество отпускных дней.

Об ошибке летчиков заговорили и после крушения АН-148 который упал через несколько минут после взлета. Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что падение могло произойти из-за обледенения датчиков давления, которые замеряют скорость лайнера. Стало известно, что их обогрев был выключен.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров