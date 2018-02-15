Американские СМИ назвали причину авиакатастроф в России

11:05 15 февраля 2018 7

Увеличение пассажиров создало нагрузку на персонал Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Авиакатастрофы в России происходят из-за резкого увеличения пассажиропотока. К такому выводу пришел американский журналист Алек Кун из издания The Atlantic.

Он рассмотрел трагедию 2011 года под Ярославлем, крушение тюменского самолета в 2012 году, катастрофу с Ту-154 Минобороны РФ и последнее происшествие — крушение АН-148 в Подмосковье. Кун пришел к выводу, что человеческий фактор сыграл в этих авариях не последнюю роль.

С 2009-го по 2015 годы число авиапассажиров выросло в два раза (до 90 млн человек). В прошлом году рост составил 17%, пишут «Дни.ру». По мнению иностранного корреспондента, это привело к дефициту квалифицированного персонала. Не в последнюю очередь это произошло из-за падения рубля, что привлекло российских пилотов на работу в западные компании.

Журналист напомнил, что причиной трагедии под Тюменью, по мнению экспертов, стала повышенная нагрузка на пилотов, которых заставляли работать больше положенного срока. Там летчики не получали достаточное количество отпускных дней.

Об ошибке летчиков заговорили и после крушения АН-148 который упал через несколько минут после взлета. Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что падение могло произойти из-за обледенения датчиков давления, которые замеряют скорость лайнера. Стало известно, что их обогрев был выключен.