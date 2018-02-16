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Главные новости Курганской области
16:08  16 февраля 2018 1

Курганский рецидивист до смерти избил бабушку в День всех влюбленных

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, кулак, бить кулаком по столу
За конфликтом наблюдали родственникиФото: depositphotos.com © URA.RU

В Кургане задержан 32-летний рецидивист, которого подозревают в убийстве собственной бабушки. Женщина 89 лет скончалась после побоев, которые внук нанес ей 14 февраля.

По версии следователей СУ СКР по Курганской области, в День всех влюбленных пьяный курганец попросил у бабушки денег на алкоголь. Когда та отказала, он ее избил. За происходящим наблюдали их близкие родственники, включая девятилетнего ребенка.

От полученных травм пенсионерка погибла. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью).

Оказалось, что подозреваемого судят за побои не в первый раз. Ранее он проходил службу в одной из силовых структур, где незаконно применил насилие к гражданину, за что был уволен и осужден.

Семен Гринберг
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