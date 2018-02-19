15:28 19 февраля 2018 4

Первый Форум организаторов выборов в МВЦ «Екатеринбург- ЭКСПО» прошел в обстановке абсолютной закрытости Фото: Илья Московец © URA.RU

Установка Москвы на максимальное информирование населения о проходящих выборах президента РФ в Свердловской области в очередной раз провалена. Первый Форум организаторов выборов, который проводился при участии свердловских облизбиркома, Заксобрания и администрации губернатора, прошел в субботу, 17 февраля, в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в обстановке абсолютной закрытости. На мероприятии не оказалось не только независимых, но и всех государственных СМИ, включая «Областную газету», «Четвертый канала» и ОТВ.

Отсутствие прессы на форуме объясняется просто — аккредитации на мероприятие не было. При этом, как уточнили журналисты нескольких изданий, в департаменте информполитики региона всех ищущих возможности попасть на мероприятие перенаправляли в пресс-службу облизбиркома, где ни один телефон не отвечал. Рассказывая о форуме, высокопоставленный чиновник удивился, что свердловские власти «не воспользовались возможностью продемонстрировать Москве, как реальные три тысячи человек в едином порыве готовят мощную президентскую кампанию».

Итоговая публикация на сайте свердловского облизбиркома при этом дает понять, что цель демонстрации масштаба своей работы власти все-таки преследовали — форум назван «самым масштабным событием в истории избирательной системы Свердловской области». Тем не менее на утро понедельника, 19 февраля, единственным, кто рассказал о мероприятии, оказалась перепечатавшая релиз газета «Тагильский рабочий». Взятые ею на официальном сайте облизбиркома фотографии плохого качества и не создают впечатления по-настоящему масштабного мероприятия.

Причину закрытости мероприятия участники форума пока объяснить не смогли. «С точки зрения содержания там не было ничего, что могло бы быть воспринято двусмысленно или превратно, никаких ненужных призывов или намеков. Сначала была выставка — показывали новые КОИБы. Официальное приветствие от [главы администрации губернатора Владимира] Тунгусова, похвала парламенту от [спикера Заксобрания Людмилы] Бабушкиной, выступил [председатель Свердловской избирательной комиссии Валерий] Чайников со статистикой, вышла [омбудсмен Татьяна] Мерзлякова, сказала, чтобы не повторяли ошибки других регионов. [Замминистра соцполитики Диляра] Медведская вышла и рассказала про работу с людьми с ограниченными возможностями. Закончилось все наставлениями Чайникова и небольшим фуршетом», — рассказал «URA.RU» знакомый муниципальный чиновник.

Его коллега из «Белого дома» предложил свою версию: «Чайникову и Тунгусову нужно было, чтобы все было максимально управляемым, без лишних оговорок, „сливов“ и инсайда. Демонстрация единого порыва без демонстрации».

«Насколько я понимаю цели избирательной комиссии, форум являлся служебным установочным мероприятием для руководителей УИК с необходимыми учебами и разъясняющими выступлениями. Цели популяризировать его проведение среди населения не было», — предположил директор департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов.

«Мы не думали, что потребуется популяризация какая-то, все-таки это наше внутренние мероприятие. Анонс мы не делали, поскольку это было для организаторов выборов, очень много народу было. Мой телефон не отвечал в пятницу, потому что я был поглощен организаторской работой. Но мероприятие мы ни от кого не закрывали, все кто хотел, интересовались, спрашивали», — уточнил уже в понедельник пресс-секретарь облизбиркома Дмитрий Ветошкин.