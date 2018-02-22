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22 февраля 2018
21 февраля 2018
17:38  22 февраля 2018 2

На Урале грубая воспитательница повредила руку ребенку. ФОТО

Девочке пришлось наложить повязкуФото: «Между строк»

В Нижнем Тагиле воспитатель резко дернула за руку шестилетнюю девочку, желая развернуть ее к шкафчику. Вернувшись домой, девочка пожаловалась родителям на сильную боль в руке. ЧП произошло в детском саду № 134 «Солнышко» в Ленинском районе.

Мама повела девочку в травмпункт на Липовом тракте. Там у ребенка диагностировали «ушиб сустава», пришлось наложить повязку, сообщает издание «Между строк». Родители пожаловались руководству детского сада на грубую воспитательницу. По словам директора детского сада № 134 Елены Юрченко, женщину, повредившую руку ребенку, уволили, с остальными сотрудниками будет проведен инструктаж.

Александр Лукманов
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