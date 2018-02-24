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Главные новости Югры
07:25  24 февраля 2018 0

Новейшую модель LADA испытывают в Югре. ФОТО

На первый взгляд ничто не выдает самую мощную версию «Весты»Фото: masscars.ru

LADA Vesta Sport сфотографировали во время ресурсных испытаний в Сургуте. Судя по снимкам, сделанных на улицах города, в ХМАО проверяют «на выносливость» самуж мощную из спортивных версий топовой модели «АвтоВАЗа» — LADA Vesta R.

Отличить от обычных «Вест» машину было достаточно сложно — завод оставил на ней стандартные бамперы и пороги. Однако специалисты обратили внимания на более важные отличия: пятиболтовые колесные диски, которых лишены обычные седаны; уменьшенный клиренс и двойную выхлопную трубу.

Для спортивных версий в Тольятти зарегистрировали два товарных знака, напоминает портал masscars.ru — LADA Vesta S-Line и LADA Vesta R. Судя по удвоенному «выхлопу», по Югре ездит самая мощная из них — LADA Vesta R. Если для S-Line прочат 149-сильный 1,8-литровый атмосферный двигатель российской разработки, то для «R»-версии якобы готовят турбомотор от «Рено». Испытания в регионах с наиболее суровыми условиями эксплуатации позволяет выявить и устранить «слабые места» автомобиля перед запуском его в серийное производство. Ранее в том же Сургуте удалось сфотографировать «внедорожную» версию другого хита «АвтоВАЗа» — LADA XRAY Cross. Он появился на дорогах Югры в камуфляжной пленке, скрывающей элементы обвеса.

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Фото: masscars.ru

Как уже сообщало «URA.RU», по итогам 2017 года «Веста» вошла в число самых популярных автомобилей в России и резко улучшила позиции в Европе, разом поднявшись на 25 строчек в соответствующем рейтинге. Помимо спортивных версий заводчане на ее базе создали удлиненный «президентский» седан Lada Vesta Signature — автомобиль повышенной комфортности могут собрать буквально по детальным описаниям клиента.

Владимир Васин
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