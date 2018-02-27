Югорский бизнесмен заставлял подчиненных делать ремонт у себя дома

Уголовное дело против директора югорского унитарного предприятия «Общественно-деловой центр „АганГрад“» направлено в суд. Бизнесмена обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и растрате чужого имущества.
С января по март 2017 года директор предприятия освобождал работников компании от службы и заставлял их заниматься ремонтом в своей собственной квартире, сообщили в прокуратуре ХМАО. Обвиняемый также отправлял сотрудников компании «АганГрад» за строительными материалами на служебном автотранспорте — из города Радужного в Нижневартовск.
При этом позднее директор предприятия подписал табель учета использования рабочего времени за январь — март 2017 года, хотя на самом деле в этот период несколько работников были не на рабочем месте, а ремонтировали его жилье. Но этим обвиняемый не ограничился и установил в своей квартире сантехнику, купленную за счет средств предприятия. Теперь дело югорского предпринимателя будет рассматривать суд.