{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. ФОТО, ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,67
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
05:06  28 февраля 2018 5

Рогозин закрыл профили в социальных сетях после скандала с «племянником»

Причина, по вице-премьер стал оффлайн, точно не известнаФото: сайт правительства РФ

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин удалил свой профиль из социальной сети Facebook, а аккаунт в Twitter перевел в режим защищенных сообщений. В настоящее время страница вице-премьера в Facebook недоступна для поиска, а последнее видимое всем сообщение в сети Twitter посвящено растущему товарообороту между Россией и Ираком.

О причинах, по которым некогда активный пользователь соцсетей решил закрыть свои профили, не сообщается, пишет Lenta.ru. При этом, как отмечает издание, зампред правительства уже имел опыт удаления собственных твитов: в частности, в декабре прошлого года Рогозин, курирующий оборонно-космическую отрасль, удалил все, что он успел написать об аварийном пуске ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.

Правда, некоторые СМИ уже связали удаление профилей и закрытие аккаунтов Дмитрия Рогозина с публикацией в «Новой газете» о несостоявшемся проекте создания отечественных тепловизоров для нужд российской армии. Журналисты в частности, указывали на роль некоего Романа Рогозина в провале данного проекта, указывая, что он якобы является племянником вице-премьера. На это Дмитрий Рогозин ответил записями в соцсетях о том, что у него никогда не было племянника с таким именем, несмотря на то, что в Сети сохранились скриншоты твитов с упоминанием «племянника Романа» который на тот момент проходил службу в составе миротворческой миссии ООН в Африке.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров