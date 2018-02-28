Рогозин закрыл профили в социальных сетях после скандала с «племянником»

05:06 28 февраля 2018 5

Причина, по вице-премьер стал оффлайн, точно не известна Фото: сайт правительства РФ

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин удалил свой профиль из социальной сети Facebook, а аккаунт в Twitter перевел в режим защищенных сообщений. В настоящее время страница вице-премьера в Facebook недоступна для поиска, а последнее видимое всем сообщение в сети Twitter посвящено растущему товарообороту между Россией и Ираком.

О причинах, по которым некогда активный пользователь соцсетей решил закрыть свои профили, не сообщается, пишет Lenta.ru. При этом, как отмечает издание, зампред правительства уже имел опыт удаления собственных твитов: в частности, в декабре прошлого года Рогозин, курирующий оборонно-космическую отрасль, удалил все, что он успел написать об аварийном пуске ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.

Правда, некоторые СМИ уже связали удаление профилей и закрытие аккаунтов Дмитрия Рогозина с публикацией в «Новой газете» о несостоявшемся проекте создания отечественных тепловизоров для нужд российской армии. Журналисты в частности, указывали на роль некоего Романа Рогозина в провале данного проекта, указывая, что он якобы является племянником вице-премьера. На это Дмитрий Рогозин ответил записями в соцсетях о том, что у него никогда не было племянника с таким именем, несмотря на то, что в Сети сохранились скриншоты твитов с упоминанием «племянника Романа» который на тот момент проходил службу в составе миротворческой миссии ООН в Африке.