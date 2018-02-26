«Племянника» Рогозина и сына генерала ФСБ обвинили в провале важнейшей оборонной программы

15:34 26 февраля 2018 9

Обещание вице-премьера закончилось для страны потерей миллиарда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Национальный проект по разработке матриц для тепловизоров обошелся российскому бюджету в несколько сотен миллионов рублей, но не дал ожидаемого эффекта — компоненты до сих пор закупаются за границей. Для налаживания собственного производства матриц в 2013 году основали предприятие «Фотоэлектронные приборы», однако в результате странных сделок, говорится в исследовании «Новой газеты», четверть акций предприятия оказалась под управлением панамской компании. Эту компанию издание называет близкой к Алексею Беседе — сыну генерала ФСБ Сергея Беседы.

Тепловизоры — важный элемент оборонной промышленности. Ключевой компонент этого прибора — специальная матрица, которую в России на сегодняшний день не производят. В условиях санкционной войны это грозит серьезными потерями. Поэтому еще в 2012 году Дмитрий Рогозин пообещал, что скоро будет налажено отечественное производство. При создании «Фотоэлектронных приборов» в 2013 году, пишет «Новая», 50% предприятия получила зарегистрированная на Кипре фирма Rayfast Investments, которой, в свою очередь, владела зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Bluebell Investments Trading. Она же, как поясняет издание, была связана с бизнесменом Константином Николаевым.

В декабре 2013 года Bluebell продает Rayfast фирме Baron Commercial за десять тысяч долларов. По утверждению издания, конечным бенефициарием покупателя является сын генерала ФСБ Алексей Беседа. Через четыре дня Baron Commercial продает половину Rayfast уже за 187 миллионов рублей компании Rubyshine Ventures, владельцем которой, согласно расследованию «Новой газеты», является все тот же Константин Николаев. Впоследствии компания неоднократно меняла владельца. С 2016 года Rayfast полностью принадлежит Алексею Беседе.

Из переписки, на которую ссылается издание, следует, что с самого начала в состав директоров компании «Фотоэлектронные приборы» также входил некий Роман Рогозин. Ранее Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял, что у него есть племянник по имени Роман. Однако, когда журналисты попросили его прокомментировать родственные связи на оборонном предприятии, вице-премьер заявил, что у него вообще нет никакого племянника. После этого любые упоминания о Романе начали удаляться из социальных сетей чиновника, говорится в исследовании «Новой».

Издание констатирует, что за пять лет на реализацию проекта создания матрицы из бюджета было потрачено около миллиарда рублей. При этом, добавляет «Эхо Москвы», компоненты для тепловизоров российские предприятия вынуждены до сих пор импортировать из-за границы.