Рогозин ответил на обвинения об участии своих родственников в провале важнейшей оборонной программы

08:18 27 февраля 2018 2

Рогозин ответил на расследование журналистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал материал «Новой газеты» о несостоявшемся проекте создания отечественных тепловизоров для российской армии. Одним из героев публикации стал некто Роман Рогозин, который по информации «Новой газеты» является племянником политика.

«Новая газета» в последнее время отметилась несколькими выпадами против меня. То ли по заказу, то ли по зову своего либерального сердца. В сегодняшнем номере написали, будто мой «племянник» входит в советы директоров ряда оборонных предприятий, и это — очень плохо. Нет у меня племянника по имени Роман. И никогда не было. Короче, изучайте матчасть, прежде чем за перо браться!», — написал на свой страничке в Facebook Дмитрий Рогозин.

Между тем, сотрудники «Новой газеты» в соцсетях выложили скриншоты из Twitter-аккаунта вице-премьера, где он шесть раз упоминает о своем племяннике, который несколько лет назад служил в вертолетном отряде в Чаде. Согласно материалам расследования, племянник вице-премьера был среди членов совета директоров компании «Фотоэлектронные приборы», которая должна была разработать российские матрицы для приборов ночного видения — но так и не разработала, несмотря на внушительные государственные инвестиции.

Ранее вице-премьер Рогозин также заявил, что санкции против России введены навсегда, напоминают «Аргументы недели». Экономические ограничения против РФ будут сняты только, когда страна «снова станет слабой», приводит слова политика «Утро.ру».