{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Мэр Екатеринбурга: «Бздех не схватишь, в жопу не впятишь». ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:18  27 февраля 2018 2

Рогозин ответил на обвинения об участии своих родственников в провале важнейшей оборонной программы

Фестиваль
Рогозин ответил на расследование журналистовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал материал «Новой газеты» о несостоявшемся проекте создания отечественных тепловизоров для российской армии. Одним из героев публикации стал некто Роман Рогозин, который по информации «Новой газеты» является племянником политика.

«Новая газета» в последнее время отметилась несколькими выпадами против меня. То ли по заказу, то ли по зову своего либерального сердца. В сегодняшнем номере написали, будто мой «племянник» входит в советы директоров ряда оборонных предприятий, и это — очень плохо. Нет у меня племянника по имени Роман. И никогда не было. Короче, изучайте матчасть, прежде чем за перо браться!», — написал на свой страничке в Facebook Дмитрий Рогозин.

Между тем, сотрудники «Новой газеты» в соцсетях выложили скриншоты из Twitter-аккаунта вице-премьера, где он шесть раз упоминает о своем племяннике, который несколько лет назад служил в вертолетном отряде в Чаде. Согласно материалам расследования, племянник вице-премьера был среди членов совета директоров компании «Фотоэлектронные приборы», которая должна была разработать российские матрицы для приборов ночного видения — но так и не разработала, несмотря на внушительные государственные инвестиции.

Ранее вице-премьер Рогозин также заявил, что санкции против России введены навсегда, напоминают «Аргументы недели». Экономические ограничения против РФ будут сняты только, когда страна «снова станет слабой», приводит слова политика «Утро.ру».

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров