Уральские лыжницы принесли России серебро и бронзу Паралимпиады

Пятикратная чемпионка Паралимпиады Михалина Лысова принесла России новую победу в Пхенчхане. Спортсменка из Свердловской области стала бронзовым призером лыжной гонки на 15 км среди атлетов с нарушением зрения. Вторая уралочка — Анна Миленина — заняла второе место в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе «стоя».
До этого Михалина Лысова выиграла золото и стала пятикратной паралимпийской чемпионкой, победив в гонке на 6 километров среди спортсменок с нарушением зрения. Золото тагильчанки стало второй медалью высшего достоинства, завоеванной для России паралимпийцами.
Михалина Лысова родилась 29 марта 1992 года в Нижнем Тагиле; ее отец работал слесарем на Уралвагонзаводе, а мать в детском саду. С самого рождения девочка имела крайне слабое зрение, но упорно тренировалась вместе со здоровыми детьми. В большой спорт ее вывел тренер сборной России Валерий Огородников: Михалина стала тренироваться в екатеринбургском паралимпийском центре «Родник», а с 2007 года — выступать за сборную России.
Еще одна уральская спортсменка — Анна Миленина — завоевала серебряную медаль Паралимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе «стоя», сообщил «Интерфакс». Золото в этой дисциплине завоевала российская лыжница Екатерина Румянцева, бронзу — украинка Людмила Лященко. Как уже сообщало «URA.RU», Анна Миленина (Бурмистрова) родилась в Краснотурьинске Свердловской области и неоднократно представляла российскую сборную на Паралимпийских играх.
Паралимпийские игры, включающие шесть видов спорта, продлятся в Пхенчхане с 9 по 18 марта. Российские спортсмены выступают на них под олимпийским флагом.