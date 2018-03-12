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10:37  12 марта 2018 0

Уральские лыжницы принесли России серебро и бронзу Паралимпиады

Торжественный прием олимпийцев и паралимпийцев губернатором Евгением Куйвашевым. Екатеринбург, лысова михалина
Михалина Лысова — одна из самых известных российских спортсменок с нарушением зренияФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Пятикратная чемпионка Паралимпиады Михалина Лысова принесла России новую победу в Пхенчхане. Спортсменка из Свердловской области стала бронзовым призером лыжной гонки на 15 км среди атлетов с нарушением зрения. Вторая уралочка — Анна Миленина — заняла второе место в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе «стоя».

До этого Михалина Лысова выиграла золото и стала пятикратной паралимпийской чемпионкой, победив в гонке на 6 километров среди спортсменок с нарушением зрения. Золото тагильчанки стало второй медалью высшего достоинства, завоеванной для России паралимпийцами.

Михалина Лысова родилась 29 марта 1992 года в Нижнем Тагиле; ее отец работал слесарем на Уралвагонзаводе, а мать в детском саду. С самого рождения девочка имела крайне слабое зрение, но упорно тренировалась вместе со здоровыми детьми. В большой спорт ее вывел тренер сборной России Валерий Огородников: Михалина стала тренироваться в екатеринбургском паралимпийском центре «Родник», а с 2007 года — выступать за сборную России.

Еще одна уральская спортсменка — Анна Миленина — завоевала серебряную медаль Паралимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе «стоя», сообщил «Интерфакс». Золото в этой дисциплине завоевала российская лыжница Екатерина Румянцева, бронзу — украинка Людмила Лященко. Как уже сообщало «URA.RU», Анна Миленина (Бурмистрова) родилась в Краснотурьинске Свердловской области и неоднократно представляла российскую сборную на Паралимпийских играх.

Паралимпийские игры, включающие шесть видов спорта, продлятся в Пхенчхане с 9 по 18 марта. Российские спортсмены выступают на них под олимпийским флагом.

Владимир Васин
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