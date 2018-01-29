Российские паралимпийцы выступят на Олимпиаде под нейтральным флагом

Паралимпийцам из России запретили использовать национальную символику на Олимпийских играх в Пхенчхане. Они будут выступать в качестве нейтральных спортсменов, так как Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России.
Основанием для решения стало то, что Всемирное антидопинговое агентство до сих пор не восстановило в правах свое российское «отделение», сообщает телеканал 360. Всего в Играх примут участие от 30 до 35 спортсменов, они смогут принять участие в соревнованиях по биатлону, сноуборду, горным лыжам, кёрлингу на колясках и лыжным гонкам, уточняет «Национальная служба новостей». Отметим, ранее из-за лишения членства в Международном паралимпийском комитете спортсменов не допустили до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
Как писало «URA.RU», Россия проведет в Сочи альтернативный турнир для спортсменов, которые не получили приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2018. Причем участвовать в нем смогут не только россияне, но и атлеты из других стран.