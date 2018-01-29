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29 января 2018
15:25  29 января 2018 3

Российские паралимпийцы выступят на Олимпиаде под нейтральным флагом

Проводы паралимпийской сборной России по волейболу сидя. Екатеринбург, олимпиада рио 2016, россия чемпион, rio2016, рио2016, вперед за победой
Спортсменов из-за лишения членства в МПК ранее не допустили до Паралимпиады в Рио-де-ЖанейроФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Паралимпийцам из России запретили использовать национальную символику на Олимпийских играх в Пхенчхане. Они будут выступать в качестве нейтральных спортсменов, так как Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России.

Основанием для решения стало то, что Всемирное антидопинговое агентство до сих пор не восстановило в правах свое российское «отделение», сообщает телеканал 360. Всего в Играх примут участие от 30 до 35 спортсменов, они смогут принять участие в соревнованиях по биатлону, сноуборду, горным лыжам, кёрлингу на колясках и лыжным гонкам, уточняет «Национальная служба новостей». Отметим, ранее из-за лишения членства в Международном паралимпийском комитете спортсменов не допустили до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Как писало «URA.RU», Россия проведет в Сочи альтернативный турнир для спортсменов, которые не получили приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2018. Причем участвовать в нем смогут не только россияне, но и атлеты из других стран.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
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