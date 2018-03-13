Российский керлингист стал фигурантом «кокаинового дела»

В уголовном деле о поставке 400 килограммов кокаина из Аргентины в Москву фигурируют российский керлингист Денис Килба и два гражданина Латвии. Спортсмен в контрабанде наркотиков принял участие в качестве водителя.
В начале декабря 2017 года, когда силовики уже обнаружили кокаин и вели оперативную игру, чтобы раскрыть злоумышленников, сотрудник ФСБ перезвонил фигуранту уголовного дела Андрею Ковальчуку с информацией, что его чемоданы с наркотиками дожидаются отправки в Москву. Оперативник также сообщил, что их выдача состоится 12 декабря.
В свою очередь Ковальчук перезвонил своему подручному Владимиру Калмыкову и попросил забрать груз. Поскольку преступникам нужна была третья машина, чтобы забрать весь груз, Калмыков вместе с еще одним фигурантом дела, Иштимиром Худжамовым, привлекли своего знакомого российского керлингиста Дениса Килбу. Тот согласился помочь. Во время передачи наркотиков в Москве всех троих задержали, пишет RT.
Калмыкова и Худжамова арестовали. Прослушка их телефонов показала, что они оба знали о содержимом чемоданов. После допроса Килбу оставили в статусе свидетеля. Вскоре в Германии силовики задержали Андрея Ковальчука, напоминает «Русская планета».
Ранее в Аргентине при содействии российских спецслужб национальная жандармерия пресекла отправку в Москву 398 кг кокаина. Наркотики обнаружили в школьно-жилом комплексе российского посольства в Буэнос-Айресе, отмечает «Национальная служба новостей». Кокаин нашли в в 12 чемоданах, они ожидали отправку в Россию.