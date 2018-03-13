{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 марта 2018
16:26  13 марта 2018 0

Российский керлингист стал фигурантом «кокаинового дела»

Новиков Илья, аэропорт, чемоданы, туристы, пассажиры
Спортсмен выступал в роли перевозчика наркотиковФото: depositphotos.com © URA.RU

В уголовном деле о поставке 400 килограммов кокаина из Аргентины в Москву фигурируют российский керлингист Денис Килба и два гражданина Латвии. Спортсмен в контрабанде наркотиков принял участие в качестве водителя.

В начале декабря 2017 года, когда силовики уже обнаружили кокаин и вели оперативную игру, чтобы раскрыть злоумышленников, сотрудник ФСБ перезвонил фигуранту уголовного дела Андрею Ковальчуку с информацией, что его чемоданы с наркотиками дожидаются отправки в Москву. Оперативник также сообщил, что их выдача состоится 12 декабря.

Новость по теме
Захарова опровергла информацию о работе фигуранта «кокаинового дела» в МИД РФ

В свою очередь Ковальчук перезвонил своему подручному Владимиру Калмыкову и попросил забрать груз. Поскольку преступникам нужна была третья машина, чтобы забрать весь груз, Калмыков вместе с еще одним фигурантом дела, Иштимиром Худжамовым, привлекли своего знакомого российского керлингиста Дениса Килбу. Тот согласился помочь. Во время передачи наркотиков в Москве всех троих задержали, пишет RT.

Калмыкова и Худжамова арестовали. Прослушка их телефонов показала, что они оба знали о содержимом чемоданов. После допроса Килбу оставили в статусе свидетеля. Вскоре в Германии силовики задержали Андрея Ковальчука, напоминает «Русская планета».

Ранее в Аргентине при содействии российских спецслужб национальная жандармерия пресекла отправку в Москву 398 кг кокаина. Наркотики обнаружили в школьно-жилом комплексе российского посольства в Буэнос-Айресе, отмечает «Национальная служба новостей». Кокаин нашли в в 12 чемоданах, они ожидали отправку в Россию.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров